NOEL COLLINS’
GOLD COAST GOLD SWINGIN’ BIG BAND
WILL BE PERFORMING AGAIN AT THE
SUNLAND-TUJUNGA ELKS LODGE
10137 COMMERCE AVENUE, Tujunga, CA 91042
SUNDAY, JUNE 4
THIS EVENT IS A SPECIAL POST MOTHER’S DAY, PRE-FATHER’S DAY “PARENTS APPRECIATION DAY” GCG CONCERT/DANCE MUSIC FROM 2:15 TO 4:00 p.m. INTRODUCING LEXIE COLLINS, OUR NEW VOCALIST ADMISSION: $2O PER PERSON, $15 for SENIOR CITIZENS ICE-CREAM SUNDAES CAN BE PURCHASED FROM 1 p.m. ON NO-HOST BAR COME ONE COME ALL AND BRING YOUR PARENTS & FRIENDS AMPLE PARKING IN REAR OF LODGE TO CONTACT GOLD COAST GOLD SWINGIN’ BIG BAND
Gold Coast Gold Swingin’ Big Band
NOEL COLLINS’
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